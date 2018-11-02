В Мелитополе обнаружили трудовых нелегалов из России, Азербайджана и Узбекистана

Сегодня, 13:51

Иностранцы жили и работали Украине, не имея нужных документов

Фото: пресс-служба управления ГМС в Запорожской области
Фото: пресс-служба управления ГМС в Запорожской области

На рынке Мелитополе стражи порядка за сутки обнаружили шестерых иностранцев, которые жили и работали в Украине, не имея на это разрешительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Государственной миграционной службы в Запорожской области.

Так, в ходе рейда по рынкам и местам стихийной торговли были задержаны выходцы из Азербайджана, Узбекистана и Российской Федерации, которые длительное время нелегально проживают в Украине.

Иностранцы привлечены к административной ответственности, после чего будут принудительно возвращены на родину.

Напомним, ранее в поселке Глеваха под Киевом полицейские обнаружили 28 голодных нелегалов из Вьетнама. Как стало известно, местные жители обратились к стражам порядка и сообщили, что по улицам ходят иностранцы и просят дать им еды. 

Также мы писали о томчто поток нелегальных мигрантов в Украину вырос в четыре раза: по данным пограничников, российская ФСБ помогает незаконному проникновению людей в нашу страну

По данным силовиков, спецслужбы РФ, используя организаторов каналов нелегальной миграции в Украине, способствуют тому, чтобы мигранты незаконно пересекали украинскую границу. К организации таких каналов подключаются также и лидеры преступных группировок, как в России, так и в Украине.
нелегалы, Мелитополь, запорожская область

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"Сегодня"

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