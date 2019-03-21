В Мелитополе оконные аферисты "заработали" десятки тысяч гривен

Мошенники составили фиктивные договора, забрали предоплату и скрылись

В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве. Фото: Нацполиция

В Мелитополе оконные аферисты "заработали" десятки тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg 2019-03-21T11:26:53+02:00 Запорожье Мошенники составили фиктивные договора, забрали предоплату и скрылись

В Мелитополе пара мошенников под предлогом установки металлопластиковых окон выманила у горожан около 30 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

Как выяснилось в ходе следствия, аферисты раздавали на городских рынках листовки с рекламой услуг по установке металлопластиковых окон, а во время оформления заказа составляли фиктивные договора, брали предоплату за работу и исчезали.

Всего "добычей" мошенников стало около 30 тысяч гривен. Уже доказана их причастность к семи подобным преступлениям.

Подозреваемые были задержаны, а 23-летней девушке и 32-летнему мужчине объявили о подозрении – им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Киеве пятеро мошенников под предлогом участия в акции похитили у пенсионерки 6640 долларов и 13 тысяч грн.Злоумышленники подошли к бабушке прямо на улице.

Кроме этого, мы писали, что телефонный мошенник обобрал жителя Тернопольской области почти на 10 тыс. гривен.К потерпевшему позвонил неизвестный, который представился банкиром, и убедил, что тот задолжал крупную сумму денег.

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