В Мелитополе оконные аферисты "заработали" десятки тысяч гривен
Мошенники составили фиктивные договора, забрали предоплату и скрылись
В Мелитополе пара мошенников под предлогом установки металлопластиковых окон выманила у горожан около 30 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.
Как выяснилось в ходе следствия, аферисты раздавали на городских рынках листовки с рекламой услуг по установке металлопластиковых окон, а во время оформления заказа составляли фиктивные договора, брали предоплату за работу и исчезали.
Всего "добычей" мошенников стало около 30 тысяч гривен. Уже доказана их причастность к семи подобным преступлениям.
Подозреваемые были задержаны, а 23-летней девушке и 32-летнему мужчине объявили о подозрении – им грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, ранее в Киеве пятеро мошенников под предлогом участия в акции похитили у пенсионерки 6640 долларов и 13 тысяч грн.Злоумышленники подошли к бабушке прямо на улице.
Кроме этого, мы писали, что телефонный мошенник обобрал жителя Тернопольской области почти на 10 тыс. гривен.К потерпевшему позвонил неизвестный, который представился банкиром, и убедил, что тот задолжал крупную сумму денег.
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