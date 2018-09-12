В Мелитополе передали в суд дело о вымогательстве 100 тысяч долларов

В Мелитополе сотрудники прокуратуры завершили досудебное расследование дела о вымогательстве 100 тысяч долларов, которые группа злоумышленников, угрожая насилием, требовала от местного жителя.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook, злоумышленники выяснили, что их будущая жертва занимается операциями с криптовалютой и владеет значительными средствами.

На протяжении апреля-мая 2018 года двое мужчин, представившись сотрудниками СБУ, угрожая, вымогали у потерпевшего 100 тысяч долларов, угрожая насилием потерпевшему и его близким родственникам, а также грозились сообщить в правоохранительные органы о якобы связях потерпевшего с террористическими организациями на востоке Украины.

При передаче очередного "транша" денег злоумышленникам, их задержали сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины. По требованию прокуратуры суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, а на их имущество был наложен арест.

"Обвинительный акт в указанном резонансном производстве по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) направлено в Мелитопольский горрайонный суд для рассмотрения по сути", – добавил Лысенко.

Также он напомнил, что обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в курортном Бердянске полиция задержала подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства. К стражам порядка обратилась женщина с заявлением о том, что ее сожителя похитили трое мужчин и под угрозой убийства вымогают у нее деньги.

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