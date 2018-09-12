В Мелитополе передали в суд дело о вымогательстве 100 тысяч долларов

Сегодня, 16:19

Вымогатели назвались сотрудниками СБУ и угрожали насилием

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В Мелитополе сотрудники прокуратуры завершили досудебное расследование дела о вымогательстве 100 тысяч долларов, которые группа злоумышленников, угрожая насилием, требовала от местного жителя.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook, злоумышленники выяснили, что их будущая жертва занимается операциями с криптовалютой и владеет значительными средствами.

На протяжении апреля-мая 2018 года двое мужчин, представившись сотрудниками СБУ, угрожая, вымогали у потерпевшего 100 тысяч долларов, угрожая насилием потерпевшему и его близким родственникам, а также грозились сообщить в правоохранительные органы о якобы связях потерпевшего с террористическими организациями на востоке Украины.

screenshot_3_205

При передаче очередного "транша" денег злоумышленникам, их задержали сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины. По требованию прокуратуры суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, а на их имущество был наложен арест.

"Обвинительный акт в указанном резонансном производстве по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) направлено в Мелитопольский горрайонный суд для рассмотрения по сути", – добавил Лысенко.

Также он напомнил, что обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в курортном Бердянске полиция задержала подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства. К стражам порядка обратилась женщина с заявлением о том, что ее сожителя похитили трое мужчин и под угрозой убийства вымогают у нее деньги.

Также мы писали о том, как в Днепре средь бела дня на оживленном проспекте трое мужчин избили и похитили человека. Очевидцы вызвали копов, которые оперативно задержали подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге 22-летний парень в балаклаве и с игрушечным пистолетом ограбил игровой зал.
Мелитополь, вымогательство, запорожская область, криптовалюта

Вы сейчас просматриваете новость "В Мелитополе передали в суд дело о вымогательстве 100 тысяч долларов". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: ipnews.in.ua

В Запорожской области мать первоклассницы устроила драку

Сегодня, 10:08

"Разборки" шли прямо в классе, на глазах у детей

Запорожье

Фото: Facebook/Константин Брыль

Вооруженные налетчики отобрали у запорожского бизнесмена 8,5 млн гривен

Вчера, 09:33

Бандиты ворвались в дом предпринимателя, торгующего деталями к сельхозтехнике
Загрузка...

Другие регионы

Фото: pixabay.com

В Кропивницком на крупной взятке поймали депутата горсовета

10 Сентября, 14:11

Чиновнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

Днепр

фото из открытых источников

В Никополе полиция "накрыла" банду наркоторговцев "Белое братство"

5 Сентября, 21:41

Проведено 52 санкционированных обыска на территории Никополя
Загрузка...