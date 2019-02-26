В Мелитополе полицейские разыскали пропавшего без вести подростка

На поиски ребенка был направлен весь личный состав отделения полиции

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Мелитополе полицейские разыскали пропавшего без вести подростка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg 2019-02-26T18:10:02+02:00 Запорожье На поиски ребенка был направлен весь личный состав отделения полиции

В Мелитополе полицейские нашли 16-летнего парня, который ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, 25 февраля, в полицию с заявлением об исчезновении ребенка обратилась местная жительница, которая рассказала, что 20 февраля сын ушел гулять и исчез.

На поиски подростка был направлен весь личный состав местной полиции. В течение двух часов полицейские разыскали парня. Выяснилось, что все эти дни подросток жил у друзей.

В настоящее время пропавшего парня вернули домой, ним провели профилактическую беседу. Кроме того, в отношении его матери был составлен админпротокол.

Напомним, ранее в Бердянске копы разыскали 12-летнюю девочку, которая пропала в курортном городе. Мать девочки обратилась в полицию через несколько часов после того, как ее 12-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Также женщина сообщила, что у подростка отключен мобильный телефон.

А в Коростышевском районе Житомирской области полицейские несколько суток разыскивали шестилетнего мальчика, который отправился гулять к местной реке.

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