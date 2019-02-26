В Мелитополе полицейские разыскали пропавшего без вести подростка
На поиски ребенка был направлен весь личный состав отделения полиции
В Мелитополе полицейские нашли 16-летнего парня, который ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции в Запорожской области.
Как стало известно, 25 февраля, в полицию с заявлением об исчезновении ребенка обратилась местная жительница, которая рассказала, что 20 февраля сын ушел гулять и исчез.
На поиски подростка был направлен весь личный состав местной полиции. В течение двух часов полицейские разыскали парня. Выяснилось, что все эти дни подросток жил у друзей.
В настоящее время пропавшего парня вернули домой, ним провели профилактическую беседу. Кроме того, в отношении его матери был составлен админпротокол.
Напомним, ранее в Бердянске копы разыскали 12-летнюю девочку, которая пропала в курортном городе. Мать девочки обратилась в полицию через несколько часов после того, как ее 12-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Также женщина сообщила, что у подростка отключен мобильный телефон.
А в Коростышевском районе Житомирской области полицейские несколько суток разыскивали шестилетнего мальчика, который отправился гулять к местной реке.
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