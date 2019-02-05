В Мелитополе посреди улицы избили и ограбили человека
По факту нападения копы открыли расследование
В Мелитополе злоумышленника, который избил и ограбил прохожего, оперативно задержали сотрудники патрульной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.
Как стало известно, нападение произошло около 22:00, после чего с заявлением к полицейским обратился 48-летний житель города. По его словам, на улице Героев Украины к нему подбежал неизвестный, избил его и забрал мужскую сумку с вещами.
Пострадавший пытался догнать злоумышленника. В это время рядом проезжали полицейские охраны, которые задержали грабителя.
По факту происшествия открыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, недавно в Кривом Роге пять грабителей в масках вынесли из ювелирного магазина драгоценности. Также мы сообщали, что в Днепре на вокзале мужчина, представившись ветераном АТО, ограбил человека.
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