В Мелитополе посреди улицы избили и ограбили человека

По факту нападения копы открыли расследование

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region.

В Мелитополе посреди улицы избили и ограбили человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/fb2/ca5/5c4fb2ca57c71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/fb2/ca5/5c4fb2ca57c71.jpg 2019-02-05T19:20:00+02:00 Запорожье По факту нападения копы открыли расследование

В Мелитополе злоумышленника, который избил и ограбил прохожего, оперативно задержали сотрудники патрульной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, нападение произошло около 22:00, после чего с заявлением к полицейским обратился 48-летний житель города. По его словам, на улице Героев Украины к нему подбежал неизвестный, избил его и забрал мужскую сумку с вещами.

Пострадавший пытался догнать злоумышленника. В это время рядом проезжали полицейские охраны, которые задержали грабителя.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Кривом Роге пять грабителей в масках вынесли из ювелирного магазина драгоценности. Также мы сообщали, что в Днепре на вокзале мужчина, представившись ветераном АТО, ограбил человека.

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