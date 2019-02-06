В Мелитополе посреди зимы расцвели подснежники
Местные жители сделали фото природной аномалии
В Мелитополе местные жители зафиксировали необычное природное явление: в начале февраля в городе начали цвести подснежники.
Причиной столь раннего цветения стала теплая погода в области. На минувшей неделе в некоторых районах температура воздуха поднималась до 8 градусов тепла, передает "РИА Мелитополь".
Стоит отметить, что подобная природная аномалия – для региона не редкость. Так, в октябре прошлого года в Мелитополе дважды цвела сирень.
Напомним, ранее мы писали о том, как в ботаническом саду Днепровского национального университета распустились тысячи африканских цветов – азалий и гипеаструмов. Большинство сортов эклюзивны, их вывели местные сотрудники.
Также мы писали о том, как в столице на месте снесенных торговых киосков, которые загораживали дорогу пешеходам, коммунальщики высадили большую клумбу в форме ромба, густо засаженную яркими хризантемами.
Стоит напомнить также об огромных цветочных часах в центре Киева – для их создания потребовалось 20 тысяч цветов. Часы были оформлены в цвета украинской символики – синие и желтые с вкраплениями красного – как напоминание о трагических событиях на Майдане, и звездочек – в виде элементов флага Евросоюза.
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