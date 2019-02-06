В Мелитополе посреди зимы расцвели подснежники

Местные жители сделали фото природной аномалии

В Мелитополе посреди зимы зацвели подснежники. Фото: РИА Мелитополь

В Мелитополе посреди зимы расцвели подснежники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aad/4c5/5c5aad4c5b616.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aad/4c5/5c5aad4c5b616.jpg 2019-02-06T11:57:00+02:00 Запорожье Местные жители сделали фото природной аномалии

В Мелитополе местные жители зафиксировали необычное природное явление: в начале февраля в городе начали цвести подснежники.

Причиной столь раннего цветения стала теплая погода в области. На минувшей неделе в некоторых районах температура воздуха поднималась до 8 градусов тепла, передает "РИА Мелитополь".

Стоит отметить, что подобная природная аномалия – для региона не редкость. Так, в октябре прошлого года в Мелитополе дважды цвела сирень.

Напомним, ранее мы писали о том, как в ботаническом саду Днепровского национального университета распустились тысячи африканских цветов – азалий и гипеаструмов. Большинство сортов эклюзивны, их вывели местные сотрудники.

Также мы писали о том, как в столице на месте снесенных торговых киосков, которые загораживали дорогу пешеходам, коммунальщики высадили большую клумбу в форме ромба, густо засаженную яркими хризантемами.

Стоит напомнить также об огромных цветочных часах в центре Киева – для их создания потребовалось 20 тысяч цветов. Часы были оформлены в цвета украинской символики – синие и желтые с вкраплениями красного – как напоминание о трагических событиях на Майдане, и звездочек – в виде элементов флага Евросоюза.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Мелитополе посреди зимы расцвели подснежники". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...