В Мелитополе легковушка налетела на бордюр и перевернулась

В крови водителя было обнаружено серьезное содержание алкоголя

В Мелитополе водитель налетел на бордюр, машина перевернулась. Фото: Нацполиция

В Мелитополе легковушка налетела на бордюр и перевернулась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/695/4c6/5c66954c62be2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/695/4c6/5c66954c62be2.jpg 2019-02-15T12:42:00+02:00 Запорожье В крови водителя было обнаружено серьезное содержание алкоголя

В Запорожской области водитель легковушки налетел на бордюр и перевернулся на крышу. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

Авария произошла 14 февраля, около 17:00 на улице Казарцева в Мелитополе. Водитель Renault совершил неудачный маневр и наехал на бордюр, в результате чего иномарка перевернулась на крышу, сообщает "РИА Мелитополь".

Прохожие помогли водителю поставить автомобиль на колеса, после чего тот скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время полицейские догнали нарушителя.

В ходе разговора правоохранители установили, что водитель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови медики обнаружили 2,15 промилле алкоголя. В отношении нарушителя был составлен админпротокол. По факту происшествия ведется проверка.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Мелитополе легковушка налетела на бордюр и перевернулась". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.