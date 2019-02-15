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В Мелитополе легковушка налетела на бордюр и перевернулась

Сегодня, 12:42

В крови водителя было обнаружено серьезное содержание алкоголя

В Мелитополе водитель налетел на бордюр, машина перевернулась
В Мелитополе водитель налетел на бордюр, машина перевернулась. Фото: Нацполиция
В Мелитополе легковушка налетела на бордюр и перевернулась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/695/4c6/5c66954c62be2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/695/4c6/5c66954c62be2.jpg Запорожье В крови водителя было обнаружено серьезное содержание алкоголя

В Запорожской области водитель легковушки налетел на бордюр и перевернулся на крышу. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

Авария произошла 14 февраля, около 17:00 на улице Казарцева в Мелитополе. Водитель Renault совершил неудачный маневр и наехал на бордюр, в результате чего иномарка перевернулась на крышу, сообщает "РИА Мелитополь".

Прохожие помогли водителю поставить автомобиль на колеса, после чего тот скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время полицейские догнали нарушителя.

В ходе разговора правоохранители установили, что водитель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови медики обнаружили 2,15 промилле алкоголя. В отношении нарушителя был составлен админпротокол. По факту происшествия ведется проверка.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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Тег ДТП, Мелитополь, запорожская область

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