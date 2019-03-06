В Мелитополе рекламный щит упал на прохожего
Пострадавший от несчастного случая был доставлен в больницу
В Запорожской области произошел несчастный случай – от сильного ветра рекламный щит рухнул на пешехода в Мелитополе. Медики скорой помощи доставили пострадавшего в городскую больницу.
Инцидент произошел 5 марта в центре города, недалеко от налоговой полиции. Шквальный ветер повалил рекламную конструкцию, которая при падении задела пешехода, сообщает "РИА Мелитополь".
Врачи отвезли мужчину в медицинское учреждение и оказали ему врачебную помощь – обработали рану, после чего отпустили домой. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Купянске Харьковской области погиб 29-летний парень. Молодой человек отдыхал в сауне при кафе, поскользнулся и упал на электрокамин. От удара током посетитель скончался. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, следователи открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай".
Также мы писали о том, как в Киеве молодой парень во время конфликта на улице случайно убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю
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