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В Мелитополе рекламный щит упал на прохожего

Сегодня, 04:44

Пострадавший от несчастного случая был доставлен в больницу

Фото: Flickr
В Мелитополе рекламный щит упал на прохожего //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg Запорожье Пострадавший от несчастного случая был доставлен в больницу

В Запорожской области произошел несчастный случай – от сильного ветра рекламный щит рухнул на пешехода в Мелитополе. Медики скорой помощи доставили пострадавшего в городскую больницу.

Инцидент произошел 5 марта в центре города, недалеко от налоговой полиции. Шквальный ветер повалил рекламную конструкцию, которая при падении задела пешехода, сообщает "РИА Мелитополь".

Врачи отвезли мужчину в медицинское учреждение и оказали ему врачебную помощь – обработали рану, после чего отпустили домой. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Купянске Харьковской области погиб 29-летний парень. Молодой человек отдыхал в сауне при кафе, поскользнулся и упал на электрокамин. От удара током посетитель скончался. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, следователи открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

Также мы писали о том, как в Киеве молодой парень во время конфликта на улице случайно убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю

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Тег Мелитополь, несчастный случай, запорожская область, рекламный щит

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