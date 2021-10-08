В Мелитополе родным больных COVID-19 назначения врача раздают ночью (видео)

В Мелитополе Запорожской области родным пациентов COVID-госпиталя назначения врача раздают ночью. Это связано с загруженностью медиков работой.
Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".
Какая ситуация с больными коронавирусом в Мелитополе?
В COVID-госпиталь Мелитополя ежедневно поступают новые пациенты. На общение с родными больных у медиков не остается времени, поэтому близким приходится часами ждать под стенами медучреждения для получения назначения врача.
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Без медицинской помощи не остается никто
Как рассказала руководитель многопрофильной больницы интенсивных методов лечения и скорой помощи Лариса Сапрыкина, капельницы пациентам могут ставить и в 2, и 3 часа ночи. По ее словам, без медицинской помощи не остается никто.
Медики отмечают, что днем времени на общение с родными пациентов относительно их здоровья нет, поэтому они просят относиться к этому с пониманием.
В Запорожской области ввели жесткие ограничения на проезд в маршрутках
В Мелитополе и Запорожской области в общественный транспорт будут пускать только привитых от коронавируса пассажиров. Это связано с новыми ограничениями, которые ввели в оранжевой зоне.
С 7 октября общественный транспорт будет ездить с 6:00 до 9:00 утром и с 16:00 до 19:00 вечером. Ездить в маршрутках можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса или результатов ПЦР-теста у водителя и пассажиров.
Стоит отметить, что это требование не распространяется на школьников, которых возить будут при предъявлении документа из учебного заведения.
Карантин в Украине
Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией там выше нормы.
Ситуация в областях:
- Запорожская – превышены уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;
- Ровенская – превышена динамика уровня госпитализаций;
- Сумская – превышен коэффициент обнаружения случаев ковида;
- Харьковская – превышены коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом;
- Черновицкая – превышены уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом.
Красная зона уже близко
Из-за сильного роста заболеваемости премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. Там введут новые ограничения. В частности, общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы.
Какие области в зоне риска:
- Харьковская,
- Запорожская,
- Херсонская.