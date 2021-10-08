В Мелитополе родным больных COVID-19 назначения врача раздают ночью (видео)

Это связано с загруженностью медиков работой

В Мелитополе критическая ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мелитополе Запорожской области родным пациентов COVID-госпиталя назначения врача раздают ночью. Это связано с загруженностью медиков работой.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

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Какая ситуация с больными коронавирусом в Мелитополе?

В COVID-госпиталь Мелитополя ежедневно поступают новые пациенты. На общение с родными больных у медиков не остается времени, поэтому близким приходится часами ждать под стенами медучреждения для получения назначения врача.

Без медицинской помощи не остается никто

Как рассказала руководитель многопрофильной больницы интенсивных методов лечения и скорой помощи Лариса Сапрыкина, капельницы пациентам могут ставить и в 2, и 3 часа ночи. По ее словам, без медицинской помощи не остается никто.

Медики отмечают, что днем времени на общение с родными пациентов относительно их здоровья нет, поэтому они просят относиться к этому с пониманием.

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В Запорожской области ввели жесткие ограничения на проезд в маршрутках

В Мелитополе и Запорожской области в общественный транспорт будут пускать только привитых от коронавируса пассажиров. Это связано с новыми ограничениями, которые ввели в оранжевой зоне.

С 7 октября общественный транспорт будет ездить с 6:00 до 9:00 утром и с 16:00 до 19:00 вечером. Ездить в маршрутках можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса или результатов ПЦР-теста у водителя и пассажиров.