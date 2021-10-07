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В Мелитополе родственники массово забирают из больницы пациентов с коронавирусом

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
7 октября, 15:31
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Местные жители говорят, что медики не следят за состоянием пациентов, поэтому хотят перевести больных в другое медучреждение
В Мелитополе больные ковидом жалуются на врачей
В Мелитополе больные ковидом жалуются на врачей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе Запорожской области, где в общественный транспорт решили пускать только привитых от коронавируса, родные пациентов с ковидом заявили, что те не получают должного ухода в больнице. Из-за этого они хотят забрать заболевших из медучреждения.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

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7 октября сразу две семьи пытались забрать из больницы своих родных поскольку медики не уделяют им внимания.

Жительница Акимовки приехала за своим 46-летним племянником — хочет забрать его из инфекционной больницы в Мелитополе в Якимовскую ЦРБ.

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"У меня племянник лежит в больнице и не получает никакого внимания. У него двустороннее воспаление легких, встать уже не может. Поражение 75%. А у нас в Акимовке открылся госпиталь, и я его хочу отсюда забрать. Но ни у кого не могу добиться: ни врача, ни заведующего", — сказала пенсионерка.

Еще одна девушка заявила, что не может дождаться списка назначения от врача для своей бабушки.

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В инфекционной больнице ответили на обвинения. По словам медиков, если пациенты транспортабельны, их могут перевезти в другую ковид-больницу.

Красная зона уже близко

Из-за сильного роста заболеваемости премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. Там введут новые ограничения. В частности, общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы.

Какие области в зоне риска:

  • Харьковская,
  • Запорожская,
  • Херсонская.

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