В Мелитополе школьница разбилась на смерть, упав со 2 этажа

В Мелитополе Запорожской области школьница выпала со второго этажа здания. Она получила множество травм и в результате этого погибла.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области, передает "ТСН".
Подробности трагедии
Как стало известно, в реанимационное отделение больницы доставили 15-летнюю школьницу, которая упала с высоты и получила травмы.
Далее по теме
По информации правоохранителей, девочка сама залезла на крышу двухэтажного здания на улице Павла Дорошенко и упала вниз.
После этого школьницу госпитализировали в больницу, где во время проведения реанимационных мероприятий подросток умерла.
Возбуждено уголовное производство
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".
На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Не первый случай
За 2020 год несовершеннолетние совершили 123 самоубийства или их попытки. Только за три месяца 2021-го зафиксировали уже 101 такой случай. В последние годы сохраняется высокий уровень психического и физического насилия против несовершеннолетних.
Ранее мы писали:
- В Запорожье 39-летний мужчина выпрыгнул из окна и упал на маленького ребенка. В результате оба погибли. Инцидент произошел на улице Исторической 31 декабря.
- В Киеве в Соломенском районе мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.
В Кропивницком подросток упал с 7 этажа недостроя: он в тяжелом состоянии