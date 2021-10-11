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В Мелитополе ужесточили карантин: какие меры ввели

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
11 октября, 17:44
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Это связано с ухудшением ситуации с COVID-19
В Украине снова ухудшилась ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине снова ухудшилась ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мелитополе Запорожской области с 11 октября на две недели школьники уходят на дистанционное обучение, а с 18 октября на досрочные каникулы. Это связано с ухудшением ситуации COVID-19.

Об этом пишет издание "ТСН".

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Какие ограничения вводят в Мелитополе?

  • С 11 октября школьники уходят на дистанционное обучение, а с 18 октября на досрочные каникулы
  • В городе закрывают все кружки и спортивные секции
  • Также отменяют все календарные соревнования
  • Религиозным организациям рекомендовано проводить богослужения онлайн

С чем связаны новые ограничения?

Ужесточение карантина связано с тем, что в инфекционном госпитале Мелитополя, где лечат больных коронавирусом, совсем мало мест. На сегодняшний день Запорожская область среди лидеров по количеству выявленных инфицированных COVID-19.

За последние сутки в Украине обнаружили почти 9 тысяч новых случаев болезни, госпитализировали 2672 человека, 207 умерли.

Карантин в Украине ужесточается. Фото: коллаж "Сегодня"
Карантин в Украине ужесточается. Фото: коллаж "Сегодня"

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В Мелитополе родным больных COVID-19 назначения врача раздают ночью

В Мелитополе Запорожской области родным пациентов COVID-госпиталя назначения врача раздают ночью. Это связано с загруженностью медиков работой.

В COVID-госпиталь Мелитополя ежедневно поступают новые пациенты. На общение с родными больных у медиков не остается времени, поэтому близким приходится часами ждать под стенами медучреждения для получения назначения врача.

Как рассказала руководитель многопрофильной больницы интенсивных методов лечения и скорой помощи Лариса Сапрыкина, капельницы пациентам могут ставить и в 2, и 3 часа ночи. По ее словам, без медицинской помощи не остается никто.

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Медики отмечают, что днем времени на общение с родными пациентов относительно их здоровья нет, поэтому они просят относиться к этому с пониманием.

В Запорожской области ввели жесткие ограничения на проезд в маршрутках

В Мелитополе и Запорожской области в общественный транспорт будут пускать только привитых от коронавируса пассажиров. Это связано с новыми ограничениями, которые ввели в оранжевой зоне.

С 7 октября общественный транспорт будет ездить с 6:00 до 9:00 утром и с 16:00 до 19:00 вечером. Ездить в маршрутках можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса или результатов ПЦР-теста у водителя и пассажиров.

Стоит отметить, что это требование не распространяется на школьников, которых возить будут при предъявлении документа из учебного заведения.

Карантин в Украине

Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией там выше нормы.

Ситуация в областях:

  • Запорожская – превышены уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;
  • Ровенская – превышена динамика уровня госпитализаций;
  • Сумская – превышен коэффициент обнаружения случаев ковида;
  • Харьковская – превышены коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом;
  • Черновицкая – превышены уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом.

Красная зона уже близко

Из-за сильного роста заболеваемости премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. Там введут новые ограничения. В частности, общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы.

Какие области в зоне риска:

  • Харьковская,
  • Запорожская,
  • Херсонская.

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается / Фото: Коллаж: Сегодня

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Люди, которые получили минимум одну дозу
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Всего введенных доз 13 683 903
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