В Запорожской области в канализации нашли тело мужчины
Подозреваемого в убийстве местного жителя уже задержали правоохранители
В Мелитополе Запорожской области в канализационном колодце на улице Монастырской нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Погибшим оказался местный житель 1964 года рождения. Как выяснилось, перед смертью он распивал алкоголь со знакомым, и между мужчинами возникла ссора. Злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, от которых он скончался. Подозреваемый сбросил тело в канализационный колодец, накрыл его и скрылся с места происшествия.
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника: им оказался ранее неоднократно судимый житель города Токмак Запорожской области 1980 года рождения. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", – добавили в полиции.
Ранее в Киеве злоумышленник убил мужчину и замуровал в бетон.
Также мы сообщали, что в Днепре злоумышленник во время ссоры застрелил из ружья малознакомого мужчину, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, расчленил его тело. Потом он вывез тело в мусорный контейнер и поджег его.
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