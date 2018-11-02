В Мелитополе во время движения вспыхнул мусоровоз: опубликованы фото

Сегодня, 03:03

По предварительным данным, загорелся мусор в грузовом отсеке автомобиля

Фото: РИА Мелитополь
Фото: РИА Мелитополь

В Мелитополе на полном ходу загорелся мусоровоз. Прежде чем остановиться, полыхающий автомобиль проехал несколько сотен метров.

Как сообщает РИА Мелитополь, возгорание произошло 1 ноября, около 14:00 на улице Ивана Алексеева. Водитель вовремя заметил огонь, однако, несмотря на это, останавливаться не стал и с горящим кузовом доехал до ближайшей пожарной части.

Спасатели за считанные минуты локализовали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, как в Запорожской области вспыхнул серьезный пожар на мусорной свалке, расположенной возле города Пологи. И, пока спасатели боролись с огнем, местные жители жаловались на жжение глаз и першение в горле.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье горел поезд – пламя охватило вагон машиниста. Пассажиров успели эвакуировать, никто из людей не пострадал. Также мы писали о том, что на Буковине  загорелся пассажирский поезд.

Стоит напомнить и о том, как горел поезд с пассажирами, где в момент возгорания находилось более 80 человек. В итоге 65 человек самостоятельно покинули поезд, а еще 15 были эвакуированы.
пожар, мусор, Мелитополь, запорожская область

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