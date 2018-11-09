В Мелитополе водитель маршрутки обматерил пассажира и швырнул в него деньги

Сегодня, 00:21

Шофера разозлило то, что мужчина расплачивался за проезд монетами

Фото: 0619
Фото: 0619

В одном из маршрутных такси Мелитополя произошел очередной инцидент между водителем и пассажиром: шофер обматерил пассажира и швырнул в него деньгами за то, что тот заплатил за проезд монетами.

Как сообщает издание 0619, инцидент произошел в вечернее время 7 ноября, когда пассажир передал водителю за проезд две бумажные купюры номиналом по одной гривне, а остальные деньги были мелочью.

"Молодой человек отдал деньги и вышел, а водитель начал злиться и просто швырнул мелочь парню в спину и сказал: "Ты бы еще по пять копеек расплатился". Вы меня, конечно, извините, но водитель его в спину еще и обматерил", – возмутилась очевидица происшествия.

Напомним, ранее мы писали о случае в столице, когда во время конфликта в маршрутке пассажир толкнул своего оппонента, и тот, потеряв равновесие, выпал из салона, сильно ударившись, упав лицом на асфальт. Позже пострадавший умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Также стоит напомнить об инциденте в Запорожье, где водитель сделал пассажиру с бутылкой пива замечание, а тот в ответ поднял скандал, который закончился избиением шофера на остановке.
маршрутка, водитель, пассажир, Мелитополь, запорожская область

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