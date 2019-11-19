Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

В Мелитополе водитель маршрутки "развлекал" пассажиров эротическим видео

19 ноября, 17:36

Среди пассажиров маршрутки были дети

В Мелитополе водитель маршрутки "развлекал" пассажиров эротическим роликом. "Клубничку" он поставил для просмотра на экране монитора в салоне. При этом среди путешествующих были и дети. Видео опубликовала возмущенная пассажирка.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ровно водитель маршрутки буквально выбросил из салона пассажирку-льготницу. Как рассказали очевидцы происшествия, женщина при входе в машину не предупредила о наличии льгот на проезд, а позже на просьбу шофера выйти из маршрутки не отреагировала.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан.

Предложенные документом изменения предусматривают увеличение штрафа до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривен). По нынешним нормам, сейчас такой отказ влечет за собой штраф в виде восьми необлагаемых минимумов доходов граждан (136 гривен).

Штраф будут накладывать как на водителей транспортных средства, так и на граждан – субъектов предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине планируют монетизировать льготы не только на "коммуналку", но в том числе и заменить бесплатный проезд на выплату определенных сумм.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

маршрутка Мелитополь эротика запорожская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дниУкраина
В Запорожье найдена убитой вся семья
В Запорожье найдена убитой вся семьяЗапорожье
Билетов не осталось: исторический матч сборной Украины в Запорожье соберет аншлаг
Билетов не осталось: исторический матч сборной Украины в Запорожье соберет аншлагФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...