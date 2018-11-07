В Мелитополе за долги по зарплате распродают имущество госпредприятия

Сегодня, 12:40

Уже продана большая часть автомобилей, принадлежавших заводу

Фото: Местные вести
Фото: Местные вести

В Запорожской области государственный машиностроительный завод "Гидромаш" в Мелитополе остался без имущества: оборудование предприятия выставили на продажу, чтобы погасить долги по заработной плате сотрудникам.

Как сообщили в Мелитопольском отделении Государственной исполнительной службы, общая задолженность предприятия перед своими работниками составила почти шесть миллионов гривен, передают "Местные вести".

Также сообщается, что большую часть автомобилей, принадлежащих заводу, уже продали, и за счет этого погасили 1,58 млн. грн. задолженности.

Напомним, ранее мы писали о том, как Минсоцполитики предложило жестче наказывать работодателей за задержку выплат заработной платы. Был подготовлен законопроект, по которому задержка более 15 дней приведет к включению "счетчика" в виде пени.

Между тем, финансовые аналитики в комментариях сайту "Сегодня" отметили, что,  даже если закон о пене примут, это мало поможет самим работникам.

Также мы писали о том, как в Черкасской области сразу несколько дорог Канева перекрыли учителя, которые требовали выплатить им задолженность по зарплате, которую, по их словам, они не получали три месяца.
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