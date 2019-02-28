В Мелитополе задержали группировку вымогателей
Рэкетиры занимались вымогательством денег у бизнесменов
В Мелитополе полицейские задержали членов организованной преступной группировки, которые занималась вымогательством денег у предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Запорожской области, рэкетиры действовали на территории города.
Так, 27 февраля на улице Александра Тишлера трое злоумышленников избили местного предпринимателя и силой отобрали у него 2700 долларов и 31 тысячу гривен. После избиения пострадавшему потребовалась помощь медиков.
Как выяснили полицейские, среди нападавших был ранее судимый житель Мелитополя 1986 года рождения, а также двое жителей Запорожья 1998 рождения.
Полицейские изъяли у нападавших отобранные деньги, а также автомобиль Soueast, на котором они передвигались. Было открыто уголовное производство по статье "вымогательство". Продолжается досудебное расследование.
Напомним, недавно в Днепропетровской области заместителя начальника колонии поймали на взятки от заключенного. Также мы писали о том, что в Днепре на крупной взятке задержали адвоката – он вымогал у предпринимателя 25 тысяч долларов.
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