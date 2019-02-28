В Мелитополе задержали группировку вымогателей

Рэкетиры занимались вымогательством денег у бизнесменов

В Мелитополе задержали группировку вымогателей. Фото: Нацполиция

В Мелитополе задержали группировку вымогателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7c5/e22/5c77c5e22e51c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7c5/e22/5c77c5e22e51c.jpg 2019-02-28T13:34:46+02:00 Запорожье Рэкетиры занимались вымогательством денег у бизнесменов

В Мелитополе полицейские задержали членов организованной преступной группировки, которые занималась вымогательством денег у предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Запорожской области, рэкетиры действовали на территории города.

Так, 27 февраля на улице Александра Тишлера трое злоумышленников избили местного предпринимателя и силой отобрали у него 2700 долларов и 31 тысячу гривен. После избиения пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Как выяснили полицейские, среди нападавших был ранее судимый житель Мелитополя 1986 года рождения, а также двое жителей Запорожья 1998 рождения.

Полицейские изъяли у нападавших отобранные деньги, а также автомобиль Soueast, на котором они передвигались. Было открыто уголовное производство по статье "вымогательство". Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Днепропетровской области заместителя начальника колонии поймали на взятки от заключенного. Также мы писали о том, что в Днепре на крупной взятке задержали адвоката – он вымогал у предпринимателя 25 тысяч долларов.

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