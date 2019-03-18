В Мелитополе задержали подозреваемого в ограблении магазина

Грабитель вынес из магазина компьютерную технику и скрылся

Ограбленный магазин в Мелитополе. Фото: Нацполиция

В Мелитополе задержали подозреваемого в ограблении магазина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fa8/c6e/5c8fa8c6e8fc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fa8/c6e/5c8fa8c6e8fc9.jpg 2019-03-18T16:34:35+02:00 Запорожье Грабитель вынес из магазина компьютерную технику и скрылся

В Мелитополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении магазина. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, 17 марта копы получили заявление об ограблении в магазине на проспекте Богдана Хмельницкого. Выяснилось, что неизвестный похитил с прилавка ноутбук продавца и скрылся.

Вскоре свидетель преступления заметил подозреваемого на улице Шмидта и вызвал полицию. По прибытии полицейские задержали злоумышленника. Украденный ноутбук у него изъяли.

Кроме того, в ходе проверки стало известно, что подозреваемый в начале текущего года, находясь на испытательном сроке по другому уголовному делу, дважды похитил электроинструменты из частного дома.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Задержанному грозит от до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Запорожье копы задержали мужчину, который ограбил кассу магазина и сбежал. Подозреваемого остановили патрульные полицейские недалеко от места происшествия.

Также мы сообщали о том, как в Днепре на прохожего набросились двое мужчин, избили его и ограбили. Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили местного жителя – у него отняли сумку, в которой было 100 тысяч долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Мелитополе задержали подозреваемого в ограблении магазина". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.