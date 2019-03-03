В Мелитополе задержали распространителей опасного наркотика: появились фото и видео

Копы задержали подозреваемых в продаже метамфетамина

В Мелитополе задержали распространителей опасного наркотика: появились фото и видео 2019-03-03T13:52:32+02:00 Запорожье Копы задержали подозреваемых в продаже метамфетамина









В Запорожской области сотрудники полиции задержали двоих жителей Мелитополя, которые занимались сбытом метамфетамина – во время обысков у них обнаружили наркотики и корпус гранаты.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, оперативную информацию о распространении наркотиков на территории Мелитополя сотрудники криминальной полиции получили еще в начале февраля.

"28 февраля копы задокументировали факт сбыта: мужчина 1982 года рождения продал местному жителю наркотическое вещество (по предварительным данным – метамфетамин). Потом подозреваемый попытался скрыться с места преступления на автомобиле Ford Fusion, но был задержан сотрудниками полиции и бойцами спецподразделения КОРД", – говорится в сообщении.

В ходе досмотра у фигуранта был обнаружен зип-пакет с наркотическим веществом и деньги. Также из автомобиля изъяли мобильный телефон, банковские карты, сим-карты и электронные весы.

Полицейские выяснили, что наркотическое вещество мужчина покупал у жителя Мелитополя 1984 года рождения, который ранее уже был судим за сбыт наркотиков. Его задержали на остановке общественного транспорта. В тот же день по месту жительства подозреваемых были проведены санкционированные обыски.

"На территории домовладения, в доме и гараже, принадлежащих мужчине 1982 года рождения, обнаружены и изъяты устройства для приема наркотиков и корпус гранаты РГД-5. При обыске по месту жительства другого фигуранта изъяли метамфетамин и мобильный телефон", – сообщили в полиции.

Оба фигуранта были задержаны. В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по статье "незаконное производство, изготовление, покупка, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических веществ", которая грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали о том, что в доме 60-летнего пенсионера в Винницкой области изъяли крупный арсенал оружия – три тысячи патронов разного калибра, 20 снарядов к гранатомету и почти полтора килограмма тротиловых шашек.

Напомним, ранее в Запорожской области сотрудники СБУ обнаружили тайник, в котором оказалось несколько гранатометов и тысячи патронов. Схрон был оборудован в лесополосе недалеко от населенного пункта и трасы.

Также мы писали о том, что в одном из гаражей Днепра полицейские нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в помещении стоял внедорожник, который числился в угоне.

Ав Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, украденным из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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