В Мелитополе задержали распространителей опасного наркотика: появились фото и видео
Копы задержали подозреваемых в продаже метамфетамина
В Запорожской области сотрудники полиции задержали двоих жителей Мелитополя, которые занимались сбытом метамфетамина – во время обысков у них обнаружили наркотики и корпус гранаты.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, оперативную информацию о распространении наркотиков на территории Мелитополя сотрудники криминальной полиции получили еще в начале февраля.
"28 февраля копы задокументировали факт сбыта: мужчина 1982 года рождения продал местному жителю наркотическое вещество (по предварительным данным – метамфетамин). Потом подозреваемый попытался скрыться с места преступления на автомобиле Ford Fusion, но был задержан сотрудниками полиции и бойцами спецподразделения КОРД", – говорится в сообщении.
В ходе досмотра у фигуранта был обнаружен зип-пакет с наркотическим веществом и деньги. Также из автомобиля изъяли мобильный телефон, банковские карты, сим-карты и электронные весы.
Полицейские выяснили, что наркотическое вещество мужчина покупал у жителя Мелитополя 1984 года рождения, который ранее уже был судим за сбыт наркотиков. Его задержали на остановке общественного транспорта. В тот же день по месту жительства подозреваемых были проведены санкционированные обыски.
"На территории домовладения, в доме и гараже, принадлежащих мужчине 1982 года рождения, обнаружены и изъяты устройства для приема наркотиков и корпус гранаты РГД-5. При обыске по месту жительства другого фигуранта изъяли метамфетамин и мобильный телефон", – сообщили в полиции.
Оба фигуранта были задержаны. В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по статье "незаконное производство, изготовление, покупка, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических веществ", которая грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
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