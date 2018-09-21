В Мелитопольских больницах появятся электронные медкарты

Сегодня, 11:15

На первом этапе врачи будут оформлять и бумажную, и электронную версию медкарты

Фото: 0619.com.ua
Фото: 0619.com.ua

В Мелитополе все медицинские учреждения переходят на оформление электронных медкарт пациентов, которые позволят врачам получить доступ к полной истории болезни в любой точке страны.

Как рассказала начальник отдела здравоохранения Мелитополя Лариса Сапрыкина, к переходу на электронные медкарты приступят после подписания договора с Национальной службой здоровья Украины, передает 0619.com.ua.

При этом на первом этапе медики будут заполнять как бумажную версию медкарты, так и электронную. Подобная система работает в Центре СПИДа – там медики также медработники заполняют сразу два вида карт. 

Отметим, что до конца этого года в Украине должны запустить электронный реестр больничных листов. Работодатель в этот же день сможет войти в систему и проверить, действительно ли сотрудник на больничном. Но у него будет ограничен доступ к больничному – он не сможет видеть данные о болезни сотрудника.

Любой этап медреформы связан с наличием электронного механизма, пояснил в интервью "Сегодня" руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.
Мелитополь, Минздрав, запорожская область

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