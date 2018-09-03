В мелитопольском СИЗО бунтовали задержанные

Сегодня, 23:22

Несколько задержанных попытались причинить себе телесные повреждения

фото AFP
фото AFP

В Мелитополе Запорожской области в СИЗО задержанные пытались устроить бунт: пробовали повредить дверь и имущество, сорвали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщается на сайте полиции Запорожской области.

В полиции отметили, что беспорядки произошли 2 сентября. Во время прекращения противоправных действий и наведения порядка несколько задержанных попытались причинить себе телесные повреждения. Всем была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не понадобилась.

В 17:30 правонарушения были прекращены работниками отдела полиции, спецназовцы для прекращения противоправных действий не привлекались.

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Открыто уголовное производство по признакам ст. 342 ("Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и т. п.") Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

По данному факту назначено проведение служебного расследования. 

Напомним, в России, где ранее уже бунтовали заключенные одной из колоний, вновь произошел тюремный бунт. В этот раз бунт произошел в Пермском крае, в исправительной колонии № 37 для бывших силовиков и судей.

Ранее сообщалось, что в Бразилии заключенные устроили бунт в тюрьме.
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Источник:

"Сегодня"

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