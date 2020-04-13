В многоквартирном доме в Запорожье первый этаж провалился в подвал

В Запорожье, где недавно из-за обрушения деревянной скульптуры погибла восьмилетняя девочка, произошел обвал в жилом многоквартирном доме.

Обрушилась часть перекрытия между первым этажом и подвалом. Под угрозой оказались жители второго и третьего этажей. Спасатели эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет. Местные власти после аварии стали решать – куда расселить жильцов. Правоохранители, тем временем, устанавливают причину аварии.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Запорожье тополь рухнул на автомобиль с людьми.

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Это произошло 24 февраля на Днепропетровском шоссе. Тополь не только повредил машину, но и перекрыл движение на улице. На месте работали полиция и скорая. Врачи госпитализировали пострадавших, которые ехали в автомобиле.

Также мы писали о том, что из-за мощного урагана "Юлия", который свирепствовал в Запорожье, деревья рухнули на электроопору и провода упали на автомобиль с людьми в салоне. Люди в автомобиле оказались в настоящей ловушке. На помощь им примчались спасатели и помогли "пленникам".

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