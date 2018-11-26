В морском порту Бердянска рассказали о ситуации на Азове

В Керченском проливе стоят три судна, которых ждут в Бердянске

Морской порт "Бердянск", несмотря на атаку россиян на украинские военные корабли в Азовском море, продолжает работать в штатном режиме, ожидая решения Верховной Рады относительно введения военного положения.

Начальник администрации порта Александр Барчан в своем Facebook заверил, что ситуация в Керченском проливе не повлияла на работу гавани. Также он добавил, что сейчас в проливе стоит три судна, которые направляются в бердянский порт.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

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