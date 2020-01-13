В одном из супермаркетов Запорожья прошел "голый" флешмоб: видео

Каждый из участников акции купил по одному банану

В одном из супермаркетов в Запорожье прошел необычный флешмоб – компания молодых людей пришла в торговый центр в обнаженном виде: из одежды на них были лишь зимние ботинки, а интимные места ребята прикрывали пластиковыми тарелками.

По словам очевидцев, пятеро "нудистов" вели себя совершенно спокойно – они купили по одному банану и выстроились в очередь к одной из касс, сообщает портал vmestezp.org.

В то время, пока участники акции оплачивали свои покупки, шокированные посетители и охранники супермаркета не реагировали на происходящее и не стали уточнять у голых ребят, какова цель их флешмоба.

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Стоит добавить, что ранее обнаженного парня атлетического телосложения заметили в центре Киева – на Крещатике. Мужчина с большим желтым рюкзаком был одет только в стринги с забавным принтом и кроссовки. Полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась,

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Запорожье женщина, узнав об измене мужа, решила устроить ему необычную месть. Женщина подождала, пока тот уснет, взяла гайку и накрутила ее на половой орган мужчины.

Утром пострадавший проснулся, заметил металлический предмет на гениталиях и не смог самостоятельно снять его. Сначала мужчина обратился за помощью к медикам 5-й городской больницы. Поскольку половой орган распух, снять гайку врачам тоже не удалось. Для удаления они решили провести операцию, но потом решили позвонить спасателям "Кобры".

Также "Сегодня" писали, как пассажиры самолета, занимающиеся сексом в уборной, попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора.

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