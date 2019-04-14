В реабилитационном центре Энергодара детей возвращают к полноценной жизни

Почти 350 детей сейчас восстанавливают здоровье

Ему шесть, и он хочет быть охотником за торнадо. Ради этого Даниил ежедневно тренирует свое тело, как спортсмен. Малыш убежден: даже тяжелая болезнь мечте не помешает.

День шестилетнего Даниила расписан, как у профессионального спортсмена. Разница лишь в том, что награда за успех – не медали, а возможность ходить.

"Пришел он к нам со сложным диагнозом. У него спастическое ДЦП. Не умел ходить, самостоятельно передвигаться, но ребенок обладает очень большой верой в себя. И первые шаги не заставили себя долго ждать", говорит Анна Погребняк, инструктор по лечебной физкультуре.

Она ждала появления ребенка несколько лет. Малыш родился абсолютно здоровым, уверяли врачи. Только через год Елена заподозрила: с сыном что-то не то.

"Все было отлично до того момента, пока вот я не заметила, что у ребенка постоянно, так называемая, поза подсвечник. Когда ребенок в кроватке лежит и постоянно зажимает ручки. И вот просто как гром среди ясного неба. "А у вашего ребёнка ДЦП!" У меня такой шок был", – делится женщина.

О карьере, работе в банке, Елене пришлось забыть и даже переехать из Запорожья в Энергодар. Ведь здесь, на базе детского сада, работает один среди лучших реабилитационных центров страны. Почти 350 детей сейчас восстанавливают здоровье.

Центр полностью переоборудовали в рамках программы компании ДТЭК "Громада своими руками!" (Днепропетровская область). Проект внедрен в семи областях Украины. За семь лет в жизни воплощено уже около двух тысяч различных идей от представителей общин.

"Не всегда у родителей есть возможность повезти детей в какие-то реабилитационные центры, потому что все это упирается в очень-то немаленькие финансовые вложения. И то, что компания ДТЭК принимает участие вот в таких программах, это просто здорово", – говорит Елена Васильева, мать Даниила.

"Судьба конкретного ребенка. Сегодня он уверенно стоит на ногах, ну вот он результат! Вот он смысл! Вот то, что называется социальное участие", – говорит Сергей Шовгеля, директор ДТЭК Запорожская ТЭС.

Недавно Даня поступил в музыкальную школу. И теперь размышляет: какую профессию выбрать в будущем.

Какой бы путь не выбрал, справится, уверена мать, ведь самые тяжелые шаги сын уже сделал.

Ранее мы писали, как мини-гранты помогли людям в регионах.

Напомним, в Зеленодольске (Днепропетровская область) прошел прием заявок на участие в конкурсе ДТЭК "Громада своими руками" и города, общий призовой фонд которого составил 950 тыс. грн.

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