В селе под Запорожьем обрушился дом: под завалами погиб человек

50-летний мужчина погиб под обломками хозяйственной постройки

В Запорожской области из-за обвалившегося дома погиб человек. Фото: ГСЧС

В селе под Запорожьем обрушился дом: под завалами погиб человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c66/fd4/5c5c66fd49462.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c66/fd4/5c5c66fd49462.jpg 2019-02-07T19:19:39+02:00 Запорожье 50-летний мужчина погиб под обломками хозяйственной постройки

В Черниговском районе в результате обрушения конструкции хозяйственной постройки погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС в Запорожской области.

Трагедия произошла 7 февраля в селе Котляровка, где обрушилась постройка, обломки которой привалила хозяина дома.

Было установлено, что мужчину под завалами обнаружил сосед, который в это время находился у себя на пасеке. Он тут же вызвал спасателей и скорую помощь, а также сам начал разбирать завалы.

50-летнего пострадавшего со множеством трав госпитализировали, однако врачи не смогли ему помочь – мужчина скончался от полученных ранений. По факту происшествия проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее на Донбассе в оккупированной Макеевке рухнула крыша одного из рынков города. По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека. По предварительным данным, обвалились покрытие и каркас длинного торгового ряда, которые не выдержали веса выпавшего снега.

А перед этим в Кривом Роге обрушилось здание бывшего кинотеатра – там рухнула крыша, но обошлось без пострадавших.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В селе под Запорожьем обрушился дом: под завалами погиб человек". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...