В селе под Запорожьем обрушился дом: под завалами погиб человек
50-летний мужчина погиб под обломками хозяйственной постройки
В Черниговском районе в результате обрушения конструкции хозяйственной постройки погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС в Запорожской области.
Трагедия произошла 7 февраля в селе Котляровка, где обрушилась постройка, обломки которой привалила хозяина дома.
Было установлено, что мужчину под завалами обнаружил сосед, который в это время находился у себя на пасеке. Он тут же вызвал спасателей и скорую помощь, а также сам начал разбирать завалы.
50-летнего пострадавшего со множеством трав госпитализировали, однако врачи не смогли ему помочь – мужчина скончался от полученных ранений. По факту происшествия проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее на Донбассе в оккупированной Макеевке рухнула крыша одного из рынков города. По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека. По предварительным данным, обвалились покрытие и каркас длинного торгового ряда, которые не выдержали веса выпавшего снега.
А перед этим в Кривом Роге обрушилось здание бывшего кинотеатра – там рухнула крыша, но обошлось без пострадавших.
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