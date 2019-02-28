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В селе Запорожской области у местного жителя обнаружили два килограмма наркотиков

Сегодня, 18:25

Мужчина хранил наркотики в банках из-под кофе

Наркотики хранились в банках из-под кофе
Наркотики хранились в банках из-под кофе. Фото: Нацполиция
В селе Запорожской области у местного жителя обнаружили два килограмма наркотиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/80a/fc5/5c780afc5fb60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/80a/fc5/5c780afc5fb60.jpg Запорожье Мужчина хранил наркотики в банках из-под кофе

В Акимовском районе Запорожской области полицейские изъяли два килограмма наркотиков у местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

27 февраля стражи порядка провели санкционированный обыск в селе Соленое – в доме 48-летнего местного жителя было обнаружено и изъято около двух килограммов марихуаны.

Все вещества отправлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Запорожье полицейские изъяли у мужчины переделанное оружие и наркотики. Также мы писали о том, как в Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, которые были завезены из района проведения операции Объединенных сил. 

А в Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире. Во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли почти два килограмма различных прекурсоров.

Кроме того, в помещении обнаружили оружие — два переработанных пистолета и более 200 патронов калибра 9 мм. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Тег наркотики, марихуана, запорожская область

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