В селе Запорожской области у местного жителя обнаружили два килограмма наркотиков
Мужчина хранил наркотики в банках из-под кофе
В Акимовском районе Запорожской области полицейские изъяли два килограмма наркотиков у местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
27 февраля стражи порядка провели санкционированный обыск в селе Соленое – в доме 48-летнего местного жителя было обнаружено и изъято около двух килограммов марихуаны.
Все вещества отправлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Запорожье полицейские изъяли у мужчины переделанное оружие и наркотики. Также мы писали о том, как в Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, которые были завезены из района проведения операции Объединенных сил.
А в Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире. Во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли почти два килограмма различных прекурсоров.
Кроме того, в помещении обнаружили оружие — два переработанных пистолета и более 200 патронов калибра 9 мм. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
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