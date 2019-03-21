В селе Запорожской области у мужчины нашли наркотики и оружие
У мужчины обнаружили пистолет и полтора кг марихуаны
В Акимовском районе Запорожской области полицейские изъяли около полутора килограммов каннабиса и стартовый пистолет, переделанный под боевые патроны.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 20 марта, в ходе санкционированного обыска в частном доме в селе Ефремовка, у 44-летнего местного жителя нашли и изъяли наркотики и оружие.
Все изъятое было направлено на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, накануне в Ореховском районе Запорожской области арестовали подозреваемого в сбыте особо опасного психотропного вещества – PVP. Кроме того, у 43-летнего жителя села Таврическое изъяли около 200 граммов марихуаны и около 40 граммов семян конопли.
Ранее мы писали, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотических препаратов.
В свою очередь, сотрудники отдела противодействия наркопреступности в Одесской области изъяли 40 килограммов наркотиков у 50-летнего жителя Болграда. На чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля.
А запорожские силовики обнаружили наркоплантацию с вооруженной охраной и растяжками, на которой из элитных зерен выращивалась конопля.
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