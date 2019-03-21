В селе Запорожской области у мужчины нашли наркотики и оружие

У мужчины обнаружили пистолет и полтора кг марихуаны

В селе Запорожской области у мужчины нашли наркотики и оружие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3ce/8de/5c93ce8dea437.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3ce/8de/5c93ce8dea437.jpg 2019-03-21T20:01:59+02:00 Запорожье У мужчины обнаружили пистолет и полтора кг марихуаны

В Акимовском районе Запорожской области полицейские изъяли около полутора килограммов каннабиса и стартовый пистолет, переделанный под боевые патроны.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 20 марта, в ходе санкционированного обыска в частном доме в селе Ефремовка, у 44-летнего местного жителя нашли и изъяли наркотики и оружие.

Все изъятое было направлено на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.







Напомним, накануне в Ореховском районе Запорожской области арестовали подозреваемого в сбыте особо опасного психотропного вещества – PVP. Кроме того, у 43-летнего жителя села Таврическое изъяли около 200 граммов марихуаны и около 40 граммов семян конопли.

Ранее мы писали, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотических препаратов.

В свою очередь, сотрудники отдела противодействия наркопреступности в Одесской области изъяли 40 килограммов наркотиков у 50-летнего жителя Болграда. На чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля.

А запорожские силовики обнаружили наркоплантацию с вооруженной охраной и растяжками, на которой из элитных зерен выращивалась конопля.

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