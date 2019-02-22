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В сети показали видео с зимним отдыхом экстремалов на Азовском море

Сегодня, 04:00

Кайтсерфинг на зимнем пляже Кирилловки сняли на видео

В сети показали зимний отдых экстремалов на Азовском море
В сети показали зимний отдых экстремалов на Азовском море.
В сети показали видео с зимним отдыхом экстремалов на Азовском море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ee0/a5a/5c6ee0a5af61b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ee0/a5a/5c6ee0a5af61b.png Запорожье Кайтсерфинг на зимнем пляже Кирилловки сняли на видео

На зимнем побережье Азовского моря, в курортной Кирилловке уже появились туристы – любители экстремального отдыха в защитных костюмах с приспособлениями для кайтсерфинга. Видео с зимними развлечениями серфингистов под парашютами, было опубликовано в сети.

При этом один из кейтеров на крутом вираже не смог удержаться на доске и окунулся в холодную воду. Видео жесткого приводнения сам спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

В свою очередь, комментаторы в соцсетях интересуются, насколько была холодной морская вода. Также сообщается, что купальный сезон был открыт на выходных, 16-17 февраля.

Напомним, ранее мы писали о наиболее популярных местах для "бюджетного" отдыха. Эксперты назвали тройку стран, которые позволят максимально сэкономить расходы на отдых.

Также мы писали о том, как одесские чиновники борются за новых туристов. По словам директора городского департамента культуры и туризма Татьяны Марковой, 2018-й оказался весьма эффективным в этом плане: Южную Пальмиру посетили 3,2 млн туристов. Причем это были не только гости из других уголков Украины, но и иностранцы из Израиля, Турции, Эстонии, Германии, Латвии и Молдовы. 

Ранее мы писали, что в Киеве власти хотят ввести посуточный туристический сбор. Сбор составит до 5% от суммы минимальной зарплаты.

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Тег пляж, азовское море, экстремалы, курорт, серфинг, кирилловка

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