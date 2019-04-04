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В суде Запорожья повесился подозреваемый

Сегодня, 13:39

Мужчина, подозреваемый в краже, совершил самоубийство в туалете суда

Ребенка спасти не удалось. Фото: socportal.info
Ребенка спасти не удалось. Фото: socportal.info.
В суде Запорожья повесился подозреваемый //smm.ollcdn.net/img/article/10585/40_main_new.1492511308.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/10585/40_tn.1492511308.jpg Запорожье Мужчина, подозреваемый в краже, совершил самоубийство в туалете суда

В Запорожье в здании Орджоникидзевского районного суда повесился подозреваемый в краже повесился в туалете.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 3 апреля. Трагедия произошла накануне судебного заседания. Полиция начала проверку этого инцидента.

Напомним, ранее в Николаевской области покончила жизнь самоубийством девятилетний мальчик.Трагедия произошла в одном из сел Новоодесского района. Как выяснилось, мать, работая по хозяйству, попросила своего девятилетнего сына, чтобы тот ей помог и убрал в своей комнате, однако мальчик ответил отказом и пошел дальше играть.

"Через некоторое время в комнату, в которой находился мальчик, зашел его восьмилетний брат и увидел, что тот стоит на коленях с канатом на шее, который привязан к "шведской стенке". Об увиденном младший сын сообщил матери, которая сразу перерезала канат и вызвала фельдшера, однако спасти мальчика не удалось", – рассказали в полиции.

Также мы писали о том, что в Шевченковском районе Киева произошла трагическая история: покончил с собой 22-летний парень. Как оказалось, самоубийство произошло из-за неразделенной любви. Он жил и работал в этом доме. На месте была найдена предсмертная записка. Ее содержание не разглашается.

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Тег Запорожье, самоубийство, суицид

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