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В супермаркете Запорожья в камеру хранения сдали собаку: фото

17 февраля, 11:13

Пес выглядывал своего хозяина через стеклянную дверцу

/ Фото: Pixabay

Посетители супермаркета в Запорожье обнаружили в камере хранения неожиданную находку – там сидел пес. Об этом сообщает its_zp в Instagram.

Все произошло в магазине в Космическом микрорайоне города. Пса в камере закрыл его хозяин. Собака вела себя спокойно и грустно выглядывала через стеклянную дверцу.

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Под постом в соцсети разгорелась целая дискуссия. Часть пользователей посчитали, что хозяин поступил правильно, а другие были совершенно иного мнения.

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Фото: "Сегодня"

Напомним, не так давно в Броварах под Киевом бродячая собака запрыгнула женщине, которая ее подкормила, в машину и отказывалась уходить.

А на улице Жмеринской в Киеве прошла целая спецоперация по спасению кота, который забрался на высокое дерево и не мог сам спуститься на землю. Под деревом специалисты натянули тент, а еще один спасатель пилил ветку, на которой сидело испуганное животное. Когда ветку спилили, то кот упал на тент и быстро удрал с места инцидента.

Кроме того, ранее в супермаркете на Виноградаре кот забрался в витрину и с аппетитом поглощал колбасу.

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