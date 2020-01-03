В Украине цветут вишни и одуванчики с лютиками: фото природных аномалий

Почти во всех регионах страны по-весеннему тепло

Фото: panoptikon.org

Погода в Украине продолжает удивлять своей непредсказуемостью. Так, в январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся в результате аномального тепла растений.

Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья.

Фото: nikopol.nikopolnews.net

А в Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Фото: golos.zp.ua

А жители Запорожской области публикуют фото цветущей магнолии.

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Фото: panoptikon.org

Один из жителей Запорожья Владимир Шак поделился на своей странице в Facebook цветущими лютиками.

Также сообщалось, что во Львове в середине декабря расцвели магнолия и калина.

В то же время в украинских Карпатах уже выпало более полуметра снега. А синоптики предупреждают об опасности схождения снежных лавин в регионе.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Украину снова идут дожди с мокрым снегом, а температура воздуха будет колебаться от небольшого "минуса" к небольшому "плюсу". На Рождество снова ожидаются осадки.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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