В Украине отметили вспышку смертельно опасной болезни

В Запорожской, Киевской, Черкасской, Львовской и Харьковской областях медики зафиксировали новые случаи ботулизма – смертельно опасного заболевания, которое случается после употребления некачественных продуктов.

Как сообщили в Госпотребслужбе Запорожской области, ботулизм диагностировали после употребления паштетов, мясных консервов промышленного производства и вяленой рыбы. Медики оценивают состояние заболевших, как средней тяжести и тяжелое. Летальных случаев не зафиксировано.

Специалисты также отметили, что возбудитель ботулизма может содержаться в домашних продуктах, и посоветовали уменьшить или избегать употребления вяленой, копченой или слабо просоленной рыбы, колбасы, ветчины, мясных, рыбных, овощных и грибных консервов.

Стоит отметить, что на протяжении 2017-го года в Запорожской области было зарегистрировано 11 случаев ботулизма с 14 пострадавшими, из которых 8 случаев связано с употреблением рыбы домашнего приготовления и 3 случая с рыбой, приобретенной в торговых сетях.

Напомним, ранее в Харькове 38-летний мужчина отравился вяленым лещом, которого он купил на рынке.

Кроме того, неоднократные случаи ботулизма в прошлом году фиксировались и в столице.