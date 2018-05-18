В Украине отметили вспышку смертельно опасной болезни

Сегодня, 09:59

Ботулизм был зафиксирован в пяти областях страны

Фото: пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы Запорожской области
Фото: пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы Запорожской области

В Запорожской, Киевской, Черкасской, Львовской и Харьковской областях медики зафиксировали новые случаи ботулизма – смертельно опасного заболевания, которое случается после употребления некачественных продуктов.

Как сообщили в Госпотребслужбе Запорожской области, ботулизм диагностировали после употребления паштетов, мясных консервов промышленного производства и вяленой рыбы. Медики оценивают состояние заболевших, как средней тяжести и тяжелое. Летальных случаев не зафиксировано.

Специалисты также отметили, что возбудитель ботулизма может содержаться в домашних продуктах, и посоветовали уменьшить или избегать употребления вяленой, копченой или слабо просоленной рыбы, колбасы, ветчины, мясных, рыбных, овощных и грибных консервов.

Стоит отметить, что на протяжении 2017-го года в Запорожской области было зарегистрировано 11 случаев ботулизма с 14 пострадавшими, из которых 8 случаев связано с употреблением рыбы домашнего приготовления и 3 случая с рыбой, приобретенной в торговых сетях. 

Напомним, ранее в Харькове 38-летний мужчина отравился вяленым лещом, которого он купил на рынке.

Кроме того, неоднократные случаи ботулизма в прошлом году фиксировались и в столице.
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"Сегодня"

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