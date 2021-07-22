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В воду зайти невозможно. В Кирилловке сняли огромное полчище медуз у берега – видео

22 июля 2021 12:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Кроме медуз, в море отдыхающих ждет еще одна опасность – морские блохи

Медузы прибились к берегу и испортили отдых людям. Коллаж "Сегодня"

Медузы прибились к берегу и испортили отдых людям. Коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке Запорожской области медузы испортили отдых приезжим. Пара приехала из Бердянска, где вода превратилась в кисель из-за медуз, ожидая, что там будет лучше, но их надежды не оправдались.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "ХС Харьков".

"Приехала пара из Бердянска, думали тут лучше, но увы. На всем Азове такое. Эти медузы сильно жалят", - говорится в сообщении.

Отметим, кроме медуз, отдыхающие жалуются и на морских блох, которые кусают людей в воде. Также возле воды много комаров.

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Работники баз отдыха пытаются спасти курортный сезон – ставят специальные сетки, однако, как видно по видео, это не всегда эффективно

Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

Кроме того, в реке Днепр замечают все больше пресноводных медуз . И хотя еще в прошлом году их было совсем немного, сейчас киевляне замечают увеличение их числа.

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