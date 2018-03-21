В Запорожье арестовали копа-вымогателя

Сегодня, 13:18

Оперативник требовал деньги с киевлянина за возвращение угнанной машины

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Апелляционный суд Запорожья отстранил от должности и постановил арестовать оперативника одного из районных отделений полиции, обвиняемого в вымогательстве взятки в 2500 долларов, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Решение было принято по обращению прокуроров, которые не согласились с решением судьи Орджоникидзевского районного суда.

Оперативник был задержан на получении взятки, однако следственный судья решил не отстранять его от работы в полиции и не применять к нему меру пресечения в виде ареста.

Прокуроры обжаловали это решение, и апелляционный суд решил все же отстранить оперативника от работы и отправить под домашний арест.

"Только апелляционной инстанцией учтены доводы стороны обвинения о законности выдвинутого оперуполномоченному подозрения и избрана последнему мера пресечения в виде домашнего ареста, а также работника полиции отстранили от занимаемой должности", – передают в прокуратуре.

Напомним, что задержание копа произошло 11 февраля: он вымогал у жителя Киева деньги за возвращение украденного у него автомобиля. Досудебное расследование в производстве продолжается.

Ранее мы писали о задержании "добрых фей" из Государственной миграционной службы, которые предлагали за взятку ускорить оформление загранпаспортов.

Ранее в Киеве на системном взяточничестве поймали главного специалиста отдела контроля за благоустройством и охраны окружающей среды Дарницкой РГА.

Чиновника задержали с поличным при получении им второй части взятки в шесть тысяч.

Также в прокуратуре заявили о том, что уличили во взяточничестве директора государственного предприятия "Агроспецсервис", которого поймали на получении 35 тысяч грн и 3 тыс. долларов США.
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"Сегодня"

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