В Запорожье автомобили не пропускали спецавто, которое спешило на пожар (видео)

Скриншот из видео

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Водители в Запорожье не пропускали автомобиль спасателей, который ехал на вызов. Пожарные ГСЧС опубликовали видео, снятое в центре города.

Известно, что спасатели ехали на пожар, который произошел на улице Победы. Там загорелась легковушка. Как видно из видео, маршрутное такси грубо нарушило правила дорожного движения и проехало прямо перед автомобилем спасателей. Другие автомобили также не придавали приоритета пожарным.

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Напомним, мы писали, что одна из причин рекордного количества ДТП на дорогах – водители не пропускают автомобили скорой помощи. "Сегодня" решили провести эксперимент и проверить, обращают ли внимание столичные водители на кареты скорых. Если водители будут уступать дорогу скорой помощи, за 10 минут свободно можно доехать до места происшествия. Эксперимент мы решили провести в центре столицы. Днем трафик здесь весьма насыщен. Но стоит нам выехать, водители делают так называемый коридор жизни.

Кроме того, ранее киевляне возмутились поведением водителей, которые не хотели в час пик пропускать машину скорой помощи, перевозившую пациента в тяжелом состоянии. Ситуация разрешилась только тогда, когда перед машиной скорой выехал автомобиль патрульных. Так, в паблике "Киев Оперативный" появилось видео проезда скорой помощи по столичной дороге, когда впереди авто начала движение машина патрульных со звуковой сиреной и проблесковыми маячками, создав "зеленый коридор".

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