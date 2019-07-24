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В Запорожье бабушка на велосипеде "наехала" на патрульных

24 июля, 17:39

Курьезное ДТП произошло на повороте одной из улиц города


В Запорожье произошло курьезное дорожно-транспортное происшествие – пенсионерка на велосипеде врезалась в патрульный автомобиль. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, но видео с камеры-регистратора появилось в социальных сетях только сейчас.

На кадрах съемки видно, как полицейская машина двигается по одной из улиц Запорожья, и, подъезжая к перекрестку, навстречу им на довольно большой скорости выехала велосипедистка.

Водитель автомобиля успел затормозить, в отличие от пенсионерки, которая на полном ходу врезалась в патрульную машину, ударилась головой о капот и упала. В результате ДТП женщина не пострадала, на нее был составлен админпротокол.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, Запорожье, велосипед, патрульные

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