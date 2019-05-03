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В Запорожье бездомных котов признали частью экосистемы

3 мая, 12:06

Теперь животным разрешено жить в любом уголке города


В Запорожье бездомных котов официально зарегистрировали – местные депутаты признали пушистых неотъемлемой частью экосистемы города. Теперь бездомным животным разрешено свободно жить в любом месте, в том числе – в подвалах и на чердаках многоэтажек. Почему вдруг запорожские чиновники взялись защищать бездомных кошек – узнавали журналисты "Сегодня".

Защиты бездомных пушистых добились местные зоозащитники. Они были возмущены жестоким обращением с животными в городе и написали соответствующую петицию в горсовет. Только после этого запорожские депутаты приняли решение о признании бездомных частью экосистемы.

Чтобы кошек не обижали и не лишали их жилья, будет контролировать полиция. Коммунальщики, со своей стороны, уже прекратили отлавливать уличных котов.

Ранее мы писали о том, как закарпатские пожарные помогают найти дома брошенным кошкам и собакам. Они фотографируются с четырехлапыми, а фотографии выкладывают на официальной странице в соцсети. Так разыскивают животным новых владельцев.

Кроме того, выяснилось, что украинцы больше заводят кошек, чем собак. Около 15% украинцев имеют дома котов и только 10% – собак, а 49% вообще против животных.

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Тег регистрация, Запорожье, коты, горсовет

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