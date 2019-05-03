В Запорожье бездомных котов признали частью экосистемы
Теперь животным разрешено жить в любом уголке города
Защиты бездомных пушистых добились местные зоозащитники. Они были возмущены жестоким обращением с животными в городе и написали соответствующую петицию в горсовет. Только после этого запорожские депутаты приняли решение о признании бездомных частью экосистемы.
Чтобы кошек не обижали и не лишали их жилья, будет контролировать полиция. Коммунальщики, со своей стороны, уже прекратили отлавливать уличных котов.
Ранее мы писали о том, как закарпатские пожарные помогают найти дома брошенным кошкам и собакам. Они фотографируются с четырехлапыми, а фотографии выкладывают на официальной странице в соцсети. Так разыскивают животным новых владельцев.
Кроме того, выяснилось, что украинцы больше заводят кошек, чем собак. Около 15% украинцев имеют дома котов и только 10% – собак, а 49% вообще против животных.
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