В Запорожье бизнесмена обвиняют в подделке документов для мусорных урн

В Запорожье директора одной из местных фирм обвиняют в присвоении бюджетных денег и подделке документов. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, деньги выделялись из бюджета на установку урн, скамеек и остановок в Шевченковском районе.

Как выяснилось, денег было потрачено меньше, чем реально установлено объектов благоустройства, а остальные средства – присвоены. Директора фирмы обвиняют в подделке актов выполненных работ и присвоении 45,6 тысяч гривен.

"Не были установлены в полном объеме указанные материальные ценности, внес (бизнесмен – Ред.) недостоверные сведения об их фактическом установлении в акты выполненных работ, в результате чего незаконно завладел денежными средствами местного бюджета Запорожья", – говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд, который после рассмотрения дела вынесет приговор. Максимальное наказание по данной статье предусматривает тюремное заключение на срок до восьми лет.

Напомним, ранее в Харькове полицейские сообщили о подозрении сотруднице банка, которая могла присвоить более 200 тысяч гривен из денег клиентов финансового учреждения.

А перед этим в курортном Бердянске Запорожской области местная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили руководителей санатория, которые украли 400 тысяч гривен, которые должны были пойти в доход государства.

Также мы писали о том, как харьковские копы разоблачили сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время получения 22 000 грн взятки от предпринимателя, который предоставлял коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности.