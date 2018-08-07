В Запорожье бизнесмена обвиняют в подделке документов для мусорных урн

Сегодня, 14:25

Предпринимателя обвиняют в присвоении бюджетных денег

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Запорожье директора одной из местных фирм обвиняют в присвоении бюджетных денег и подделке документов. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, деньги выделялись из бюджета на установку урн, скамеек и остановок в Шевченковском районе.

Как выяснилось, денег было потрачено меньше, чем реально установлено объектов благоустройства, а остальные средства – присвоены. Директора фирмы обвиняют в подделке актов выполненных работ и присвоении 45,6 тысяч гривен.

"Не были установлены в полном объеме указанные материальные ценности, внес (бизнесмен – Ред.) недостоверные сведения об их фактическом установлении в акты выполненных работ, в результате чего незаконно завладел денежными средствами местного бюджета Запорожья", – говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд, который после рассмотрения дела вынесет приговор. Максимальное наказание по данной статье предусматривает тюремное заключение на срок до восьми лет.

Напомним, ранее в Харькове полицейские сообщили о подозрении сотруднице банка, которая могла присвоить более 200 тысяч гривен из денег клиентов финансового учреждения.

А перед этим в курортном Бердянске Запорожской области местная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили руководителей санатория, которые украли 400 тысяч гривен, которые должны были пойти в доход государства.

Также мы писали о том, как харьковские копы разоблачили сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время получения 22 000 грн взятки от предпринимателя, который предоставлял коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности.
Запорожье, мусор, хищение, присвоение

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье бизнесмена обвиняют в подделке документов для мусорных урн". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: gazeta.zp.ua

В Запорожье пьяный водитель пытался уйти от копов и попал в ДТП

Сегодня, 13:34

О нетрезвом водителе полицейским сообщили очевидцы

Техно

Мусорное ведро за 800 грн. Фото: Xiaomi

Xiaomi создали мусорник с "мозгами" (видео)

2 Августа, 13:06

Мусорное ведро уничтожает неприятные запахи и читает мысли владельцев
Загрузка...

Запорожье

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Запорожье десятки людей стали жертвами "оконного" мошенника

2 Августа, 12:26

Добычей злоумышленника стало около 200 тысяч гривен

Запорожье

Архивное фото

В Запорожье попытки девушек завести маршрутку сняли на видео: появилась реакция соцсетей

1 Августа, 20:06

В сети появился необычный ролик с одной из улиц Запорожья
Загрузка...