В Запорожье бойцовская собака покусала хозяина

Мужчина оказался в "заложниках" у собственной собаки

В Николаевской области девушка погибла после нападения бойцовского пса. Фото: Pixabay

В Запорожье бойцовская собака покусала хозяина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e73/2f6/5c6e732f6aa75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e73/2f6/5c6e732f6aa75.jpg 2019-03-01T11:31:06+02:00 Запорожье Мужчина оказался в "заложниках" у собственной собаки

В Запорожье бойцовская собака едва не убила собственного хозяина – пострадавшего со рваными ранами конечностей пришлось вызволять спасателям.

Инцидент произошел около четырех часов утра 1 марта, в одной из многоэтажек по ул. Запорожского казачества в Хортицком районе, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как выяснилось, в квартире на первом этаже на мужчину напала его собственная собака и человек не мог выйти из дома через входную дверь. Спасатели с специального инструмента срезали решетку на окне и помогли пострадавшему спуститься. 38-летнего мужчину бойцы ГСЧС передали врачам, которые госпитализировали его со рваными ранениями конечностей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в киевском супермаркете на Оболони пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался утихомирить неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Также мы писали о том, как в Ровно женщина натравила мастифа на патрульных полицейских, которым пришлось применить оружие, чтобы обезвредить опасного пса.

А ранее во Львове бойцовский пес напал на полицейских. Также мы писали, что во Львове на работника внутренней безопасности полиции, который возвращался с семьей в выходной день из церкви, напали с ножом.

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