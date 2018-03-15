В Запорожье будут судить девушку, устроившую пьяное ДТП

19-летняя девушка села за руль без прав и в состоянии алкогольного опьянения

В Запорожье на скамье подсудимых оказалась 19-летняя девушка, которую обвиняют в совершении ДТП с пострадавшими в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, авария произошла в конце января в Запорожье, по улице Северное шоссе в Заводском районе города.

"Управляя автомобилем ЗАЗ-110" без водительского удостоверения...выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-1118", – говорится в сообщении.

В результате аварии обвиняемая и ее пассажир и получили тяжкие телесные повреждения, пострадал также и водитель "Калины" – у него зафиксированы телесные повреждения средней степени тяжести.







Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

Девушку обвиняют по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения водителем транспортного средства, повлекшее тяжкие телесные повреждения", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Обвинительный акт направили в Заводской райсуд Запорожья.

Напомним, ранее в Запорожской области в результате ДТП погибла семилетняя девочка, которая вместе с мамой на велосипеде попала под колеса микроавтобуса.

Между тем, глава МВД Арсен Аваков, озвучил шокирующую статистику дорожных происшествий в стране и предложил жесткие меры наказания для нарушителей.

Так, по данным начальника департамента патрульной полиции Евгения Жукова, на дорогах мирных городов гибнет в несколько раз больше людей, чем на полях боевых действий.

"В зоне проведения АТО за год погибло 763 наших защитника, в это же время в мирных городах на наших дорогах погибло в четыре раза больше наших граждан. Каждый день в среднем погибает восемь человек", – рассказал он.