В Запорожье бывший депутат погиб жуткой смертью

Сегодня, 23:46

По предварительной информации, экс-депутата убили во время ограбления

Константин Гурулев / Соцсети
Константин Гурулев / Соцсети

В Запорожье, где ранее ударом вилки убили мужчину, во время ограбления жестоко убили депутата прошлого созыва Генического райсовета и одновременно учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева, передает херсонское издание "Новый визит".

По информации издания, Гурулев вместе с друзьями должен был вылететь из запорожского аэропорта в Турцию, но перестал выходить на связь, после того, как рейс был отменен.

Позже стало известно, что учителя без документов в критическом состоянии с проломленной головой нашли на вокзале.

Пролежав 3 дня в больнице он скончался, родственники опознали погибшего.

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По предварительной информации, экс-депутата убили во время ограбления. Полиция пока эту информацию не комментирует.

Похоронят 35-летнего Константина Гурулева во вторник, 20 марта, в его родном селе Счастливцево Генического района Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке убили депутата городского совета Сергея Самарского.

А на депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова поздно вечером 28 сентября минувшего года около 23:00 напали неизвестные. Депутат погиб на месте. 
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