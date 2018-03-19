В Запорожье бывший депутат погиб жуткой смертью
По предварительной информации, экс-депутата убили во время ограбления
В Запорожье, где ранее ударом вилки убили мужчину, во время ограбления жестоко убили депутата прошлого созыва Генического райсовета и одновременно учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева, передает херсонское издание "Новый визит".
По информации издания, Гурулев вместе с друзьями должен был вылететь из запорожского аэропорта в Турцию, но перестал выходить на связь, после того, как рейс был отменен.
Позже стало известно, что учителя без документов в критическом состоянии с проломленной головой нашли на вокзале.
Пролежав 3 дня в больнице он скончался, родственники опознали погибшего.
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По предварительной информации, экс-депутата убили во время ограбления. Полиция пока эту информацию не комментирует.
Похоронят 35-летнего Константина Гурулева во вторник, 20 марта, в его родном селе Счастливцево Генического района Херсонской области.
Ранее сообщалось, что в Северодонецке убили депутата городского совета Сергея Самарского.
А на депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова поздно вечером 28 сентября минувшего года около 23:00 напали неизвестные. Депутат погиб на месте.
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