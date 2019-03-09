В Запорожье четверо подростков с битами атаковали маршрутку
Нападение произошло после ссоры подростка с водителем
В Запорожье группа молодых людей, вооруженных битами, атаковала маршрутку – ребята разбили стекла в маршрутке №54. По словам очевидцев, парни поссорились с водителем и решили ему отомстить.
Как сообщает IPnews, инцидент произошел на перекрестке улиц Тимирязева и Солидарности. Четверо мужчин побили все окна в микроавтобусе. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали о том, как в центре Одессы после столкновения BMW и мусоровоза из легковушки выбежали молодые люди, которые избили стоящего на подножке спецтранспорта мужчину.
Также стоит напомнить об инциденте в Мелитополе, где конфликт водителя маршрутки и пьяного пассажира закончился тем, что шофер вытолкал нетрезвого мужчину из салона, повалил на асфальт и избил ногами.
Также мы сообщали о том, как водитель запорожской маршрутки выбросил из салона удостоверение пенсионерки, которая надеялась на бесплатный проезд. В своем рассказе о происшествии сын оскорбленной женщины выразил надежду на скорую встречу с хамом-водителем.
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