В Запорожье четверть миллиона жителей города останутся без воды

В Запорожье около 250 тысяч жителей останутся без воды из-за ремонтных работ на Днепровской водопроводной станции №2. Об этом сообщили в администрации коммунального предприятия "Водоканал".

Отключение воды произойдет у всех потребителей на правобережной части Запорожья: это весь Хортицкий район, Бородинский, Осипенковский жилмассивы, Правый берег и Верхняя Хортица, Великий луг, Солнечный и село Владимирское.

Воды не будет на протяжении суток – с 9 утра 14 августа до 9 утра 15 августа. В администрации КП "Водоканал" принесли свои извинения за временные неудобства.

Напомним, ранее водоснабжение в некоторых регионах Украины оказалось под угрозой из-за остановки предприятия, производившего хлор для очистки воды.

Также мы рассказывали о том, что власти предложили ввести абонплату на отопление и воду введут.

Стоит напомнить также, что на заседании НКРЭКУ были утверждены новые расценки на холодную воду и водоотвод в Киеве на 2018 год. Как сообщают в "Киевводоканале", для высоток тариф составит 16,7 грн за куб, из них 8,78 грн за 1 куб. м водоснабжения, 7,93 грн за 1 куб. м водоотведения (сейчас тариф 15,4 грн).