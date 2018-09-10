В Запорожье чиновник, который попался на взятке, добился повышения пенсии

Начальник коммунального учреждения "Запорожское областное патологоанатомическое бюро" Андрея Буркалев, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки, через суд добился от Пенсионного фонда повышения пенсии.

Как сообщает "Первый запорожский" со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений, чиновник заявил, что сотрудники Пенсионного фонда неверно рассчитали ему пенсию.

Как оказалось, Буркалев с 2010 года получал пенсию за выслугу лет как работник здравоохранения, а в 2018 году подал заявление, в соответствии с которым его перевели на пенсию по инвалидности, а через месяц назначили пенсию с применением средней заработной платы с расчетом среднего показателя за 2014, 2015 и 2016 годы с применением величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%.

В суде чиновник настоял на том, в Пенсионном фонде должны были рассчитать показатель средней заработной платы за 2016-2017 годы. И суд, рассмотрев обстоятельства дела, поддержал его заявление.

Стоит напомнить, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали Буркаева 10 января 2018 года в момент получения 16 тысяч гривен, которые тот требовал от частного предпринимателя в обмен на подписание акта о выполненных работах. При этом, по данным СБУ, патологоанатом систематически вымогал неправомерную выгоду.

Как мы сообщали 5 января в Запорожье сотрудники прокуратуры и СБУ задержали таможенника по подозрению в вымогательстве взятки.

Также мы писали о том, как в центре Запорожья были задержаны двое крупных чиновников, которые требовали взятку с фермера.

Ранее губернатор Запорожской области Константин Брыль выразил свое отношение к взяточникам и призвал всех запорожцев в случае вымогательства коррупционеров обращаться лично к нему.