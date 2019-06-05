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В Запорожье десять семей остались без крыши над головой

5 июня, 14:12

Последний этаж общежития, на котором жили люди, признали аварийным


В Запорожье десять семей стали бездомными. Их комнаты в общежитии признали аварийными и всех выселили. Почему люди остались без крыши над головой – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, последний пятый этаж, общежития признали аварийным из-за того, что его постоянно заливало во время дождя через поврежденную кровлю.

"Люди сделали ремонт, но в связи с тем, что крыша постоянно течет, льется вода. Пришлось нам закрыть это общежитие потому, что по-другому не можем вся электрика все выбивает", – рассказала "Сегодня" заведующая общежития Елена Назаренко.

Само здание принадлежит учебному заведению, но там говорят, что помочь семьям, которые остались под открытым небом, не могут. Выселенные жильцы обратились к мэру с просьбой предоставить комнаты в других общежитиях. Их письма передали на рассмотрение чиновникам, но ответа пока еще нет.

Ранее мы писали о том, что в Киеве семью с десятилетней дочерью выселили из общежития. Комнату он получил 20 лет назад от предприятия, где работал.

Также мы сообщали, что в одном из общежитий Харькова жильцам грозят выселением.

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Тег Запорожье, общежитие, бездомные, выселение, семьи

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