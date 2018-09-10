В Запорожье дети устроили опасные игры перед открытым окном девятого этажа

Сегодня, 14:04

Танцы и возня на подоконнике продолжались около четырех часов


В Запорожье на подоконнике открытого настежь окна на девятом этаже четверо детей устроили игры и танцы – почти четыре часа малыши развлекались, бросая вниз различный хлам, вставали во весь рост и пританцовывали.

Опасные игры заметили соседи, которые умоляли ребят вернуться в квартиру, но те, как оказалось позже, их не слышали – оказалось, что в этой семье все дети и родители – глухонемые.

Очевидцы вызвали полицию и медиков, и те по прибытии на место вызова выяснили, что все это время мать четверых детей спокойно спала в своей комнате.

Напомним, не так давно на Донбассе двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Пока матери не было в комнате, малыш вылез на балкон, где было открытое окно. 

Подобный случай произошел ранее в Киеве: маленький ребенок вместе с москитной сеткой упал с балкона 12-го этажа и разбился насмерть, а во Львове в одну из больниц с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован четырехлетний мальчик, выпавший из окна офисного помещения.
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Источник:

"Сегодня"

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