В Запорожье девочку убило деревянной скульптурой: видео с места трагедии

Не успели жители Запорожья прийти в себя от гибели трех детей в феврале, как в местном парке произошла новая трагедия – в результате чрезвычайного происшествия умерла 10-летняя девочка.

Как сообщили 9 марта в пресс-службе областного управления Национальной полиции, ребенка доставили в реанимационное отделение городской больницы с тяжелыми травмами после того, как 8 марта в запорожском парке "Дубовый гай" на нее упала деревянная скульптура медведя весом в 200 кг, которая не была закреплена.

Директор парка Олег Комаренко считает случившееся несчастным случаем. По его словам, ранее скульптуру демонтировали, и как она оказалась на старом месте – неизвестно.

"У нас есть видео за все эти дни, и там видно, что какая-то группа из 5-6 человек эту статую поставила, грубо говоря, на попа. Следствие изъяло все эти видеозаписи", – отметил он.

На видео присутствует нецензурная лексика:

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Комаренко добавил, что сотрудники парка не заметили, как демонтированную статую вернули на площадку.

"Убрали статую – а она появляется, и почему девочка на нее прыгнула: я думаю, что это несчастный случай", – считает директор парка, уточнив, что родители девочки в момент трагедии праздновали 8 Марта в кафе неподалеку.

После смерти ребенка полиция открыла уголовное производство по статьям 367 (служебная халатность) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Деревянные скульптуры установили в парке "Дубовый гай" в 2013 году после проведения в нем фестиваля деревянной скульптуры, однако они не были на балансе парка.

Напомним, в 2018 году аналогичный случай произошел в России – в Ленинградской области деревянная скульптура Бабы-Яги насмерть задавила восьмилетнего мальчика.

А пару месяцев назад в киевской детской поликлинике на трехлетнего мальчика упала тяжелая металлическая дверь, которую приставили к стене.

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