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В Запорожье девушка с детьми сбежала из COVID-отделения

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
7 октября, 10:01
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У всех троих медики подтвердили коронавирус
Девушку уже нашла / Коллаж "Сегодня"
Девушку уже нашла / Коллаж "Сегодня"

В Запорожье 17-летняя девушка с двумя детьми (1,5 и полгода) сбежала с областной инфекционной больницы. У всех троих подтвердили COVID-19.

Об этом пишет 061.

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Подробности

Маму с детьми оставили в больнице из-за подтвержденного коронавируса у нее и ее детей. Но она сбежала с лечебного заведения. Девушка сказала, что соскучилась по родителям.

Полицейские нашли ее у родственников. Всех троих вернули обратно в больницу.

COVID в Украине

В Украине за последние сутки, 6 октября, обнаружили 15 125 новых случаев коронавируса. Этот показатель на 2478 больше предыдущего.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 497 643 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 314 жителей Украины (всего – 57 840). Вылечить удалось 2 277 762 инфицированных (4380 – за последние сутки).

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